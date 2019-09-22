Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе

22.09.2019 18:14

Москва не будет начинать активных боевых действий против ВСУ на фоне подготовки встречи лидеров нормандской четверки. Но российские оккупанты и боевики готовятся осуществить захват украинских территорий после отступления ВСУ со своих позиций.

Россия не собирается пока устраивать активные боевые действия против Украины, поскольку продолжаются переговоры по организации нормандского формата. Зато боевики на Донбассе готовятся захватывать территории после отвода украинских сил. Об этом "Апострофу" рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж, комментируя видео с большим количеством военной техники в Ростовской области неподалеку от украинско-российской границы, передает Диалог.UA.

На границе с Украиной проводятся акции по ротации и увеличению контингента, в том числе военной техники. В связи с тем, что сейчас сорвался нормандский формат переговоров и усиливаются контраверсионные сценарии, Россия наращивает свои ресурсы на границах. В этой ситуации она с одной стороны демонстрирует силу, а с другой готовится к предполагаемой более активной позиции нашего государства в вопросе освобождения этих территорий. Поэтому российские военные проводят такие мероприятия, как сами говорят, превентивно. Таким образом они демонстрируют, что готовы к боевым операциям. Пока о реальных угрозах вопрос не стоит. Но такая демонстрация возникает периодически - во время обострений или срыва договоренностей. Это может стать поводом для локальной конфронтации, которую мы должны отслеживать. Надо быть готовыми к любым нестандартным действиям России. Такие ротации периодически происходят как со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей, так и в Крыму. Но нет свидетельств, что планируются какие-то масштабные операции. Есть секторальные демонстрации силы и техники, но это локальный формат влияния на нашу сторону. Возможно, они считают, что это демонстрационный силовой акт на опережение. Но нет данных, что такое происходит по всей территории, так как для этого потребовалось бы задействовать огромный контингент по всей длине границы. Тогда было бы понятно, что готовится широкомасштабная операция. На данный момент таких оперативных и официальных данных нет. На сегодня, согласно военным разведданным, вдоль границы с Украиной находится около 80-90 тысяч российских военнослужащих из нескольких дивизий, бригад. На восточных границах Украины - около 1800 танков, 2400 БТР. Прежде всего это территории, которые контролируются боевиками, и на других направлениях. Основные приоритеты для них - Луганск, Донецк, Мариуполь и граница с Крымом у Перекопа, потому как в Кремле считают, что там будут театры военных действий. Больше группировки находится в Крыму - не только на границе с Украиной, но и по всему полуострову. В более глубоком тылу находится расширенный контингент, который они должны за нескольких часов сконцентрировать у нашей границы. Вдоль границы Харьковской, Сумской областей на более отдаленных позициях размещены силы Юго-центрального военного округа России. Это большие контингенты в несколько сотен тысяч человек, 8-10 тысяч танков, артиллерийских орудий. Это контингент для ведения военных операций не только против Украины, но и для возможного противостояния со странами НАТО. Поэтому они сосредотачивают существенные силы техники - как по количеству, так и качеству. Они постоянно готовы к военным действиям локального или масштабного характера. Ростовская область, откуда было обнародовано последнее видео - это как раз более глубокий тыл. На оккупированной территории сейчас находится около 35-40 тысяч боевиков - это совместно с представителями двух российских армейских корпусов. Они проводят свои операции и на линии разграничения, и в глубоком тылу. Боевики готовы постепенно, "ползучим" форматом заходить на территории - на полкилометра - километр - после того, как мы отвели свои войска. Но наши силы реагируют на подобные действия с той стороны. В целом ситуация очень напряженная. Но открытых боевых столкновений не планируется, так как идет сложный переговорный процесс. В то же время возможны провокации.