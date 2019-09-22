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В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО
Ночью 19 сентября в Запорожье, во время ссоры в супермаркете АТБ неизвестные жестоко избили 32-летнего участника АТО Николая Стельмаха, пишет ДонПресс.
Об этом в Facebook сообщают близкие пострадавшего.
«Сегодня ночью в 2:30 19.09.19, в АТБ на проспекте напротив танка, двое неизвестных нанесли 4 удара битой по голове моему зятю, после чего скрылись в неизвестном направлении. В синей и оранжевой кепках, с чехлом для биты», — пишет Маргарита Коленова.
В результате нападения Николай получил открытую черепно-мозговую травму и находится в больнице.
«У парня открытая черепно-мозговая травма (разбит череп, задет мозг). В данный момент он в коме — врачи борются за его жизнь. А ему всего лишь 32 года», — пишет она
Как сообщили в полиции, Николай заступился за сотрудницу супермаркета, из-за чего у него произошла драка с 27-летним, ранее судимым жителем Запорожья. Нападавший на Николая задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Запорожье, супермаркет, избили, АТО, боец
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