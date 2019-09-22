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"Зеленский плавно выполняет Минские соглашения, как это и надо Москве", - Дмитрий Корнейчук
Пока все ожесточенно спорят о последовательности пунктов в "формуле Штайнмайера", в политическом закулисье происходят необратимые процессы. Власть нынешнего президента встала на тропу компромиссов с агрессором, хотя все это пытаются подать под соусом "перемоги".
Вброс в сознание общества так называемой "формулы Штайнмайера" – не что иное, как попытка отвлечь внимание этого самого общества от того, что реально происходит в украино-российских отношениях. А там, тем временем, пока все увлечены "обгладыванием" пресловутой формулы, Зеленский "плавно" выполняет Минские соглашения. В угоду Москве. Такую мысль высказал в своем Фейсбук политолог Дмитрий Корнейчук, сообщает Диалог.UA.
"Речь идёт о начале разведения войск на Донбассе. О подготовке к восстановлению экономических связей. Подготовка к выборам на Донбассе. Параллельно обществу готовят «план Зеленского», который якобы будет компромиссными вариантом. А на самом деле именно в нем будет все то, что реально надо Путину. И да - вступление в действие закона об особом статусе с момента проведения местных выборов ( так называемая «формула Штайнмайера») записано в... самом этом законе. Поэтому на встрече «нормандской четверки» Зеленский героически отстоит перед Путиным, чтобы никакой «формулы Штайнмайера» не было. И Путин даже согласиться. Ну, так, как добрый Путин вдруг решил политзаключенных и моряков вернуть. Шоу должно продолжаться. Ибо «зрада» должна стать «перемогой»))))", - пишет политолог. Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк, в свою очередь, утверждает, что готовящееся масштабное разведение войск – "это не отступление, это – разведение". И ни о какой сдаче национальных интересов речи быть не может. Наоборот, Загороднюк подает это как важный стратегический план, который приведет к освобождению оккупированных территорий. В то же время телеведущая Янина Соколова считает, что Украина рискует, вместе с последовательным воплощением формулы Штайнмайера, потерять значительную часть своих территорий. Она считает, что у страны-агрессора все равно останутся претензии к украинской стороне, и она этим воспользуется, чтобы прихватить новые территории нашей страны.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, войска, разведение, Минские соглашения, Зеленский
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