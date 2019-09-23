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Демарш Украины в ПАСЕ: появилось мощное заявление, «ответ на агрессию России»
Новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в осенней сессии организации из-за возвращения туда России
Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 сентября. Подробностями решения на своей странице в Фейсбук поделилась глава новой украинской делегации Лиза Ясько.
Отмечается, что делегация Украины в ПАСЕ отказывается от подачи полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. В качестве причины указывается возвращение России в сессионный зал ПАСЕ.
«Делегация Верховной рады в ПАСЕ заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.
При этом подчеркивается, что украинская делегация продолжит проводить консультации с партнерами в ПАСЕ для поиска решений, которые могли бы вернуть «ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».
До этого мы писали о том, что в Верховной Раде озвучили неожиданную позицию по участию в заседаниях Парламентской ассамблее Совета Европы.
Об этом заявила глава обновленной украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько у себя в Facebook.
«Это наша единственная позиция, одобренная фракциями «Слуга народа», «Батьківщина», «Голос» и «Европейская Солидарность», — отметила она.
В то же время некоторые пользователи сети считают, что решение украинских дипломатов является ошибочным.
«Лиза, лучше бы ты Березу послушала. Самое плохое решение на эту неделю», «Очень сильное и достойное решение», «это очень серьезная ошибка», — пишут они.
Как сообщалось ранее, Украина воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в Facebook глава Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко («Слуга народа»).
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ПАСЕ, заявление
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