Эксперт рассказал, что вызвало падение курса доллара в конце сентября

23.09.2019 17:15

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в интервью РБК -Украина рассказал, что в начале текущей недели укреплению гривны будет способствовать намеченное на вторник, 24 сентября, размещение ОВГЗ, последнее в текущем квартале.

По словам аналитика, на стороне гривны продолжат играть более долгосрочные факторы: устойчивый приток средств от работающих за рубежом и валютная выручка аграриев от экспорта нового урожая.

«Не стоит сбрасывать со счетов и психологический фактор: после того, как доллар пробил уровни 25,0 и 24,5 грн, и население, и предприятия ускорят продажу валютной „подушки безопасности“. Просто из опасения, что если не продать сейчас, позже придется продавать дешевле», — сказал Иосуб.

Источник: https://donpress.com