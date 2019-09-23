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Кремль готовит россиян к масштабной войне с Украиной: начинается что-то очень серьезное
Министр обороны России Сергей Шойгу готовит население своего государства к военным действиям в Украине.
Об этом написал общественный активист и бывший нардеп Игорь Луценко. По словам Луценко, непублично русская армия готовится и вооружается специально для проведения боевых действий на территории Украины, а публично министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляет об "экстремистах" в Украине, передает Диалог.UA со ссылкой на Facebook-страницу автора. "Он говорит, что рано или поздно так называемых экстремистов в Украине необходимо будет останавливать.
С чего рядовой россиянин должен сделать вывод, что рано или поздно война в Украине вернется в свою активную фазу.
Это - публичное заявление, а не публично русская армия готовится и вооружается специально для того, чтобы проводить соответствующие боевые действия на территории Украины", - подчеркнул экс-нардеп. Он добавил, что между тем в Украине нарастает волна за примирение с Россией о заключении всевозможных "мирных соглашений".
А кадровое оздоровление украинской армии прекратились 3 года назад, начался обратный процесс. "Вполне возможно, что процент тех, кто верит в продолжение полномасштабной российской агрессии, динамично приближается к уровню перед агрессией в Крыму в 2014-м", - констатировал Луценко.
Военные эксперты предупреждают, что Россия может начать военную агрессию против Украины в любой момент.Ранее Шойгу ушел от ответа на прямой вопрос о возможном прямом военном столкновении с Украиной.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, Кремль, вторжение
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