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Маркарова сообщила о пересмотре прожиточного минимума в Украине

23.09.2019 09:48
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Маркарова сообщила о пересмотре прожиточного минимума в Украине

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в проекте бюджета на 2020 год пересмотрят размер прожиточного минимума.
Об этом она сказала в Верховной Раде, пишет РБК-Украина.

«Что касается всех социальных программ, которые заложены в этом бюджете. Это и программа помощи семьям с детьми, на которую заложено 59,5 млрд. Это и программы, касающиеся различных льгот и субсидий. Этот вопрос обсуждения в рамках социальной политики. Мы даже задекларировали, что мы берем на себя Министерство соцполитики: будет работать над пересмотром и установлением реального прожиточного минимума», — заявила Маркарова.

donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, прожиточный минимум
 
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