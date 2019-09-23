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Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз"
23.09.2019 19:05
Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан.
Так, в октябре топливо подорожает 4,9-5,6% (по сравнению с сентябрем) для промышленных потребителей.
"Более точная цифра в данном случае зависит от условий оплаты и объемов закупок топлива. Поэтому ценовое предложение Нафтогаза для данной категории потребителей колеблется в пределах от 8,99 до 5,458 гривны за кубометр (без расходов на транспортировку и без НДС)",
Несмотря на то, что для остальных тариф не изменится, подорожание будет заметно, так как повлияет на стоимость услуг и товаров.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, повышение тарифов, повышение
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