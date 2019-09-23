- Кремль готовит россиян к масштабной войне с Украиной: начинается что-то очень серьезное 10:00
- Маркарова сообщила о пересмотре прожиточного минимума в Украине09:48
- Отопительный сезон-2019: какие города могут оказаться без тепла 09:31
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- Богдан и Гончарук «переплюнули» Зеленского: раскрыты зарплаты топ-политиков08:45
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенных минометов: ранен боец ВСУ08:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Он сделал нечестное дело»: Трамп прокомментировал скандал относительно Зеленского22:11
- КГБшник Бабич готовит новый виток гибридной войны против Украины - затевается серьезное20:17
- Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине19:46
Отопительный сезон-2019: какие города могут оказаться без тепла
До 20 сентября профильные ведомства должны были доложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе подготовки к отопительному сезону-2019.
В свою очередь, министр развития общин и территорий Алена Бабак уверяет, что нынешний отопительный сезон во всех без исключения городах должен начаться вовремя. Кроме того, Зеленский поручил профильным ведомствам отчитаться, насколько регионы готовы к зиме, каковы запасы угля и газа.
В ближайшем будущем такой мониторинг президент Украины планирует сделать еженедельным, сообщает "Диалог.UA".
Отметим, что украинское законодательство предусматривает: отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла. При этом "Нафтогаз" предупредил 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.
По ряду причину отопительный сезон может сорвать в более, чем 70 городах Украины. Среди них: Винница, Киев, Днепр, Бахмут, Краматорск, Мариуполь, Ивано-Франковск, Северодонецк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков и др. (всего в списке 78 городов, - ред).
К слову сказать, синоптики обещают украинцам резкое изменение погоды, осадки и заморозки. Местами столбики термометров не поднимутся выше пяти градусов тепла. Также напомним, что теперь украинцам будет намного сложнее установить в своих домах дополнительные средства обогревания. К примеру, тот же тепловой котел в квартире разрешат поставить в том случае, если в подъезде он есть у большинства жителей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, отопление, отопительный сезон
- Работы непочатый край: "народный совет ДНР" должен принять более двух тысяч законов
- Жителей Славянска угрожают отключить от газа
- Котельные Славянска могут прекратить работу
- Кабель преткновения устроил техникуму "темную"
- В Краматорске без тепла остаются 14 домов
- В Макеевке комунальные службы перешли на усиленный вариант несения службы
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- Блогер показал печальные реалии Луганска14:49
- Кремль готовит россиян к масштабной войне с Украиной: начинается что-то очень серьезное 10:00
- Маркарова сообщила о пересмотре прожиточного минимума в Украине09:48
- Отопительный сезон-2019: какие города могут оказаться без тепла 09:31
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- Богдан и Гончарук «переплюнули» Зеленского: раскрыты зарплаты топ-политиков08:45
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенных минометов: ранен боец ВСУ08:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"