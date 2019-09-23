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Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на экс-нардепа Мустафу Найема
Сегодня, 23 сентября, стало известно, что был задержан Магомед Саитов, одни из подозреваемых, который напал на экс-нардепа Мустафу Найема, передает replyua.net. Об этом, на своей личной странице в «Фейсбук» написал брат политика, адвокат Маси Найем.
«По моей информацию Саитов Магомед, который ударил моего брата 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине. 18 февраля 2019, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитов Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с «красной» карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Как он пересек границу Украины – загадка. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура», – написал он. Через некоторое время адвокат сообщил, что обидчика Мустафы взяли под стражу и готовятся избрать ему меру пресечения.
«Его поймали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранное меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович», – написал правозащитник. Напомним, ранее мы писали, что Найем, которого в Киеве, 30 апреля избили, начал получать угрозы со стороны напавших на него людей. Также злоумышленники всячески уговаривают пострадавшего забрать свое заявление, написанное на обидчиков, с полиции. Кроме этого, на личную почту Мустафе Найему приходили угрозы.
Теги: Донбасс, полиция, нападение, Мустафа Найем
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