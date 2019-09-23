Премьер Гончарук стал видеоблогером: теперь ответы на все вопросы можно получить онлайн

23.09.2019 19:40

В социальной сети Facebook запущен авторский проект главы правительства Алексея Гончарука, благодаря чему украинцы, не выходя из дома, смогут общаться с премьер-министром. Как передает replyua.net, первый выпуск шоу под названием «Чашка премьера» вышел вчера, 22 сентября.



По словам Гончарука, каждое воскресенье он намерен записывать небольшой видеоролик, в котором он сам будет рассказывать гражданам страны о событиях в стране, и о проделанной работе в Кабинете министров. Не обойдется без бонуса: премьер заявил, что под каждым выпуском он лично будет давать ответы на вопросы пользователей в комментариях. Руководитель Кабмина раскрыл цель данного проекта – дать возможность украинцам оперативный на все актуальные их вопросы, и, что самое важное, от первого лица. Алексей Гончарук считает, что еще никогда власть не была так открыта, как сейчас.



Уже в первом выпуске премьер-министр Украины поделился ближайшими планами, например, речь идет о составлении государственного бюджета на следующий год, о поставках газа, и прочих вопросах.



