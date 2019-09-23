Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Премьер Гончарук стал видеоблогером: теперь ответы на все вопросы можно получить онлайн

23.09.2019 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Премьер Гончарук стал видеоблогером: теперь ответы на все вопросы можно получить онлайн

В социальной сети Facebook запущен авторский проект главы правительства Алексея Гончарука, благодаря чему украинцы, не выходя из дома, смогут общаться с премьер-министром. Как передает replyua.net, первый выпуск шоу под названием «Чашка премьера» вышел вчера, 22 сентября.

По словам Гончарука, каждое воскресенье он намерен записывать небольшой видеоролик, в котором он сам будет рассказывать гражданам страны о событиях в стране, и о проделанной работе в Кабинете министров. Не обойдется без бонуса: премьер заявил, что под каждым выпуском он лично будет давать ответы на вопросы пользователей в комментариях. Руководитель Кабмина раскрыл цель данного проекта – дать возможность украинцам оперативный на все актуальные их вопросы, и, что самое важное, от первого лица. Алексей Гончарук считает, что еще никогда власть не была так открыта, как сейчас.

Уже в первом выпуске премьер-министр Украины поделился ближайшими планами, например, речь идет о составлении государственного бюджета на следующий год, о поставках газа, и прочих вопросах.




Теги: Донбасс, премьер-министр, блогер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх