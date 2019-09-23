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Приметы на 23 сентября: что нельзя делать
23 сентября православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Святитель Петр при царе Льве Исавре (813-820) защищал православную веру, боролся с иконоборцами, за что потерпел страдания. Скончался он после 823 года, передают Подробности.
Традиции 23 сентября
В этот день в былые времена отмечали именины рябины. По народным поверьям, она могла защитить от нечистой силы: "Если кого-то нечисть мучает, к груди поступает, душит, сна не дает, нужно взять ветку рябины и очертить ею круг вокруг себя. Тогда нечистая сила сгниет и человек освободится". Поэтому окна на зиму украшали рябиновыми гроздями, а ягоды, принесенные с мороза, помогали избавиться от головной боли.
К этому дню приурочен сбор рябины. Обычно в эту пору, когда первые утренние заморозки уже прошли, ягоды становятся сладкими. Их срывали и кистями вешали под крышу. Считалось, что это принесет счастье на ближайший год. Однако срывали не всю рябину, часть оставляли на кусте – снегирям, дроздам и другой птице.
Хороший урожай рябины предвещает холодную зиму. Крестьяне из ягод заготавливали рябиновый квас – прохладительный и противовоспалительный напиток, который поможет при различных простудных заболеваниях.
В медицине рябину применяют при бессоннице, нервных и глазных болезнях. Отвары и морсы из свежих ягод отлично помогают при простуде.
Что нельзя делать 23 сентября
- Не начинайте новые дела - они не будут успешными. Лучше займитесь подведением итогов прошлого, а также уделите время своему здоровью и душевному состоянию.
- В день равноденствия ни в коем случае нельзя ссориться и конфликтовать, потому что вы нарушите баланс добра и зла в худшую сторону.
- Также не стоит пребывать в плохом настроении и думать о чем-то грустном, чтобы не спугнуть свое благополучие.
Приметы на 23 сентября
- Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.
- Хороший урожай рябины – к морозной зиме.
- Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды.
- Чтобы домовой сено не портил, несколько ягод высыпали на сеновал.
- Веточка рябины на столе – к счастью в доме.
- Дела, начатые сегодня, благополучно завершатся.
- В этот день особенно обостряется интуиция, к которой нужно прислушиваться.
Теги: Донбасс, религия, приметы, православие
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