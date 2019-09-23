Пристайко анонсировал большую часовую встречу Зеленского с Трампом

23.09.2019 15:15

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп на «полях» Генеральной ассамблеи ООН проведут не краткую встречу, а полноценные переговоры.

Как передает replyua.net, об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «Громадському». Он пояснил, что «оба президента нашли время», поэтому состоится «часовая встреча, во время которой прежде мы ставим перед собой задачу наладить связь». Также министр напомнил, что Зеленский два раза разговаривал по телефону с Трампом, «но мы понимаем, до какой степени важно иметь непосредственный контакт двух лидеров»



«К сожалению, или к счастью, так построены системы, лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, которым видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживания Украина в войне - это и есть главные задачи», - пояснил он.



Вадим Пристайко подчеркнул, что не может раскрыть все задачи, но заверил, что украинская сторона разработала целый перечень проблем, который пройдет с США.