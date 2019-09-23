Синоптики сообщили, когда в Украину "постучится" бабье лето

23.09.2019 21:17

Бабье лето придет в Украину в период с 23 по 29 сентября. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"После резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", - уточнили в обсерватории.

К слову, самым коротким за последние годы бабье лето было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней – с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.

В понедельник, 23 сентября дожди возможны только в Закарпатской области. Температура воздуха днем составит: на западе 18-21 градус тепла, в центральных областях 15-18 градусов, в северных 12-14 градусов, на востоке 13-15 градусов, и в южных регионах 19-24 градуса.

Во вторник, 24 сентября осадки ожидаются на большей части территории – сухо только в некоторых западных областях, на севере и местами на юге (в Запорожской области). При этом в Одесской и Николаевской областях стоит ждать настоящих ливней. Температура воздуха в центральных, северных и восточных областях останется на уровне понедельника, а вот на западе похолодает до 14-16 градусов. На юге тоже стоит ждать небольшого понижения температуры, в среднем до 19-21 градуса.

Источник: https://from-ua.com