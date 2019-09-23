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У Зеленского рассказали о новом этапе переговоров с РФ по обмену пленными

23.09.2019 15:30
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У Зеленского рассказали о новом этапе переговоров с РФ по обмену пленными

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл новые детали переговоров по вопросу обмена пленными.

Об этом он рассказал в интервью LB.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», — заявил Ермак.

По его словам, к концу октября вряд ли удастся провести новый обмен пленными.

«Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее», — сказал помощник главы государства.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, обмен пленными, Зеленский
 
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