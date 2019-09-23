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Украинские чиновники заговорили о прямых поставках газа из России: названы условия
Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель во время пресс-конференции информировал о том, что не исключается возможность прямых поставок газа из РФ на рыночных основаниях, по рыночным ценам.
Чиновник уточнил, что с предложением о прямых поставках выступила именно российская сторона в ходе трехсторонних переговоров.
«Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого политического давления с российской стороны, и мы переходим исключительно в экономические отношения, взаимовыгодные, и хочу подчеркнуть, выгодные для Украины, - то мы будем такое рассматривать»,
- заявил Оржель.
Министр также подчеркнул, что главенствующим фактором для Украины является договор транспортировки.
НАК "Нафтогаз" также сообщала про заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров, а также новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа через украинскую ГТС". Так, "Газпром" впервые предположил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут полноценно внедрены в Украине до конца текущего года.
Напомним, что нынешний договор о транзите российского газа через Украину был подписан в 2009 году на 10 лет, его действие истекает в конце 2019 года.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, газ, поставки
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