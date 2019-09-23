В ГБР прокомментировали производство, в котором фигурирует Парубий

23.09.2019 20:20

Производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова не касается народного депутата Андрей Парубия. Речь идет о событиях 2 мая 2014-го года в Одессе. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.

"Есть производство, оно не в отношении Парубия. В производстве, которое зарегистрировано по заявлению Портнова, речь идет о событиях, которые имели место 2 мая 2014 в Одессе", - сказала Иванова.

По ее словам, по мнению Портнова, Парубий, который в то время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, может быть причастен к массовым беспорядкам, которые привели к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

"В рамках досудебного расследования эти факты, изложенные заявителем будут проверены, им будет дана правовая оценка и принято дальнейшее решение относительно уголовного производства", - добавила Иванова.

Напомним, народный депутат Андрей Парубий на своей странице в Facebook сообщил, что по факту его действий Государственное бюро расследований открыло против него уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в результате массовых столкновений на Греческой площади, а также пожара в Доме профсоюзов погибли более 40 человек и пострадали почти две сотни.

Источник: https://from-ua.com