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В ГБР прокомментировали производство, в котором фигурирует Парубий
Производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова не касается народного депутата Андрей Парубия. Речь идет о событиях 2 мая 2014-го года в Одессе. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.
"Есть производство, оно не в отношении Парубия. В производстве, которое зарегистрировано по заявлению Портнова, речь идет о событиях, которые имели место 2 мая 2014 в Одессе", - сказала Иванова.
По ее словам, по мнению Портнова, Парубий, который в то время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, может быть причастен к массовым беспорядкам, которые привели к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.
"В рамках досудебного расследования эти факты, изложенные заявителем будут проверены, им будет дана правовая оценка и принято дальнейшее решение относительно уголовного производства", - добавила Иванова.
Напомним, народный депутат Андрей Парубий на своей странице в Facebook сообщил, что по факту его действий Государственное бюро расследований открыло против него уголовное производство.
Как сообщалось ранее, в результате массовых столкновений на Греческой площади, а также пожара в Доме профсоюзов погибли более 40 человек и пострадали почти две сотни.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, пожар, расследование, Парубий
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