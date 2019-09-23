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В гидрометцентре сообщили о сильных заморозках в Украине

23.09.2019 16:48
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В гидрометцентре сообщили о сильных заморозках в Украине

Синоптики предупреждают, что завтра, 24 сентября, в Украине ожидаются сильные заморозки до -2.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

По словам синоптиков, завтра заморозки будут в северных, восточных и Ровенской областя. В воздухе заморозки достигнут -3, а в Полтавской и Черкасской областях заморозки на почве достигнут -4.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, заморозки
 
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