В гидрометцентре сообщили о сильных заморозках в Украине

23.09.2019 16:48

Синоптики предупреждают, что завтра, 24 сентября, в Украине ожидаются сильные заморозки до -2.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

По словам синоптиков, завтра заморозки будут в северных, восточных и Ровенской областя. В воздухе заморозки достигнут -3, а в Полтавской и Черкасской областях заморозки на почве достигнут -4.

Источник: https://donpress.com