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В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия
Власти оккупированного Крымского полуострова задумали масштабное строительство, которое обойдется в кругленькую сумму.
Так, в Крыму оккупанты намереваются развернуть строительство универсального десантного корабля-вертолетонса. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на ТАСС.
Как сообщается, строительные работы начнут на судостроительном заводе "Залив", который располагается в Керчи.
Отмечается, что сейчас оккупационные власти прорабатывают проектирование и размещение на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля.
Отмечается, что закончить строительство и сдать заказчику головной УДК планируют в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный – до начала 2030-х годов.
Ранее мы сообщали: сторожевой корабль армии РФ "Ладный" едва не уничтожил сам себя на территории оккупированного Крыма.
Запуск ракеты был проведен не по плану. Российская Федерация пыталась скрыть информацию о чрезвычайном происшествии; США призвали Россию разрешить проведение миссии ОБСЕ и ООН на территории Крыма, ведь таким образом мир сможет увидеть реальную картину обстановки в Крыму.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, строительство
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