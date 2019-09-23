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В ОРДО заявили о запуске ЛЭП, связывающей энергосистемы России и «республики»
23.09.2019 20:03
Высоковольтная линия между ОРДО и Россией в неподконтрольном Украине Шахтерском районе введена в эксплуатацию после ремонта. Об этом сегодня заявили в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР».
Представители ОРДО отметили:
«Завершен ремонт высоковольтной линии 330 кВ „Ростовская-Южная“, которая обеспечивает связь энергетических систем ДНР и Российской Федерации. В ночь с 20 на 21 сентября ВЛ была включена в работу».
Энергетики ОРДО заменили пять поврежденных опор на четыре металлические и одну промежуточную бетонную, навесили высоковольтный кабель, осуществили пусконаладочные работы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ЛЭП, ОРДО
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