В ОРДО заявили о запуске ЛЭП, связывающей энергосистемы России и «республики»

23.09.2019 20:03

Высоковольтная линия между ОРДО и Россией в неподконтрольном Украине Шахтерском районе введена в эксплуатацию после ремонта. Об этом сегодня заявили в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР».

Представители ОРДО отметили:

«Завершен ремонт высоковольтной линии 330 кВ „Ростовская-Южная“, которая обеспечивает связь энергетических систем ДНР и Российской Федерации. В ночь с 20 на 21 сентября ВЛ была включена в работу».

Энергетики ОРДО заменили пять поврежденных опор на четыре металлические и одну промежуточную бетонную, навесили высоковольтный кабель, осуществили пусконаладочные работы.

Источник: https://donpress.com