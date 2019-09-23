Визит Зеленского в США закончится скандалом: Березовец рассказал, что вскоре случится в США

23.09.2019 16:12

​Известный украинский политолог Тарас Березовец предчувствует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США закончится очередным скандалом.

Березовец считает, что украинский президент выбрал не лучшее время для визита в США на фоне грандиозного скандала, который связан с просьбами американского президента Дональда Трампа расследовать дело против его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена, передает Диалог.UA.

Об этом Березовец написал в своем телеграм-канале. "Предчувствую, что визит Зеленского в Штаты принесет очередной скандал. Зря он туда сейчас поехал, когда Украина на первых полосах американских СМИ.

Не представляю, как придется прятать Зеленского от журналистов CNN, The New York Times и Washington Post. И ведь перед ним маячит весьма понятная вилка. Или он будет врать, выгораживая Трампа, что никакой просьбы начать дело против Байдена не было, и тогда его ждут проблемы с Конгрессом.

Или скажет правду, и тогда Трамп его похоронит за оставшиеся полтора года на посту президента.

Одним словом, не позавидуешь. Кстати, мои источники говорят, что Трамп может вообще отказаться встречаться с Зеленским 25 сентября. От греха подальше. Скоро узнаем", - пишет он. Сам Байден выдвинул требования к американскому президенту после вспыхнувшего скандала.



Источник: www.dialog.ua