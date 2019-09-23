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Визит Зеленского в США закончится скандалом: Березовец рассказал, что вскоре случится в США
Известный украинский политолог Тарас Березовец предчувствует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США закончится очередным скандалом.
Березовец считает, что украинский президент выбрал не лучшее время для визита в США на фоне грандиозного скандала, который связан с просьбами американского президента Дональда Трампа расследовать дело против его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена, передает Диалог.UA.
Об этом Березовец написал в своем телеграм-канале. "Предчувствую, что визит Зеленского в Штаты принесет очередной скандал. Зря он туда сейчас поехал, когда Украина на первых полосах американских СМИ.
Не представляю, как придется прятать Зеленского от журналистов CNN, The New York Times и Washington Post. И ведь перед ним маячит весьма понятная вилка. Или он будет врать, выгораживая Трампа, что никакой просьбы начать дело против Байдена не было, и тогда его ждут проблемы с Конгрессом.
Или скажет правду, и тогда Трамп его похоронит за оставшиеся полтора года на посту президента.
Одним словом, не позавидуешь. Кстати, мои источники говорят, что Трамп может вообще отказаться встречаться с Зеленским 25 сентября. От греха подальше. Скоро узнаем", - пишет он. Сам Байден выдвинул требования к американскому президенту после вспыхнувшего скандала.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, визит, Зеленский
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