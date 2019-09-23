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Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»

23.09.2019 14:35
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Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»

Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой помочь правительству в борьбе с коррупцией

В понедельник, 23 сентября, на своей странице в Фейсбук президент опубликовал новое видеообращение, адресованное всем украинцам. На видео Зеленский заявил, что настало время для самого масштабного «челленджа» для украинцев. По его словам, для того чтобы принять участие в этой акции нужно выполнить всего одно условие: «жить по закону».

Президент подчеркнул, что будущий успех Украины зависит не только от правительства, но и от простых граждан.

«Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также поднял актуальный для нашей страны вопрос борьбы с коррупцией.

«Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или будете становиться соучастниками распила государственных средств. И сейчас я обращаюсь к гражданам: если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста не молчите!» — призвал украинцев президент. 

Он поделился телефоном горячей линии НАБУ — 0 800 503 200 – на который люди могут звонить, чтобы сообщить о любых случаях коррупции.

Президент подытожил свое обращение призывом к украинцам доказать самим себе, что мы можем жить честно и по закону.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Данные об этом содержатся в карточке законопроекта № 1012 на сайте Верховной Рады.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может снять Президента с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

«Поводом для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются.», — сообщается в законопроекте.

Далее парламент большинством голосов народных депутатов должен принять решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, видео, обращение, Зеленский
 
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