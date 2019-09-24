Адвокаты Януковича сообщили о его желании вернуться в Украину

24.09.2019 11:39

Сбежавший в Россию свергнутый экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться на родину. Как передает replyua.net со ссылкой на «5 канал», об этом сообщил адвокат бывшего гаранта Конституции Виктор Сердюк. Стоит отметить, что сейчас Янукович проживает в Подмосковье.



«Основные задачи, поставленные клиентом, это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота, сейчас выполняются», - сказал адвокат. В то же время, Сердюк пояснил, что Янукович «сейчас находится на территории Российской Федерации временно, и защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине». Вместе с тем, о сроках возможного возвращения Виктора Януковича в Украину не уточняются.



Ранее Виктор Сердюк в интервью «Известиям» заявил, что экс-президент добивается «снятия всех обвинений, выдвинутых против него, а также обжалует уже вынесенный приговор» Также адвокат добавил, что «защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер».