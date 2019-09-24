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Европейцы сняли санкции с Януковича?.. Неожиданное заявление
24.09.2019 15:24
Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, однако подтверждения этому пока нет.
Об этом сообщает УП.
Кирасир на своей странице в Facebook сообщил, что суд своим решением от 24 сентября постановил отменить санкции в отношении Виктора Януковича за 2018-2019 годы.
При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.
"Европейской правде" пока не удалось подтвердить информацию, опубликованную Кирасиром.
Теги: Донбасс, санкции, заявление
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