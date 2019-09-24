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Историческая встреча Зеленского и Путина: появилась новая информация
Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.
Об этом сообщил журналистам «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.
«В ближайшие недели», – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств «нормандского формата» в середине октября.
«Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября», – сказал он.
Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на на встрече в нормандском формате 2 сентября дал предварительное согласие на так называемую «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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