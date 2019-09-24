Историческая встреча Зеленского и Путина: появилась новая информация

24.09.2019 11:02

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.

Об этом сообщил журналистам «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

«В ближайшие недели», – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств «нормандского формата» в середине октября.

«Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября», – сказал он.

Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на на встрече в нормандском формате 2 сентября дал предварительное согласие на так называемую «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

По словам Пристайко, договоренность о формуле Штайнмайера была заключена на встрече советников 2 сентября, и он приводит то, на что дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ.