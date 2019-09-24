Сенцов объяснил, в каком случае пожмет руку Путину

24.09.2019 09:03

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради «освобождения украинских политзаключенных». Об этом он сообщил в эфире «Радио Крим. Реалии».

Так, на вопрос журналистов Снцов отметил: