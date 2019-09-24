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Сенцов объяснил, в каком случае пожмет руку Путину
24.09.2019 09:03
Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради «освобождения украинских политзаключенных». Об этом он сообщил в эфире «Радио Крим. Реалии».
Так, на вопрос журналистов Снцов отметил:
«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек».
Теги: Донбасс, Путин, рука
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