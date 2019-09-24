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"Слуги народа" запретили наложенные платежи: что это значит для украинцев и бизнеса
Верховная Рада внесла в налоговое законодательство ряд изменений, которые отразятся на бизнесе украинцев. Так, Парламент принял два законопроекта, которые подразумевают изменения в украинском бизнесе. Руководитель практики корпоративного права ЮК "Юскутум" Руслан Редька объяснил, какие последствия повлечет за собой запрет на продажу товаров наложенным платежом, передает https://www.dialog.ua со ссылкой на UBR.ua. Эксперт отмечает, что новое законодательство предполагает, что транзакции теперь открыты для налоговиков, поскольку не защищены банковской тайной. В результате налоговая служба полностью может осуществлять контроль над бизнесом. С обязательной выдачей полного фискального чека при проведении операции вне закона оказываются интернет-магазины и почтовые отправления, которые осуществляются с наложенным платежом. Депутаты приняли решение о ежедневном учете остатков и снижении штрафов за отсутствие чеков. В первом случае будет пополнятся бюджет за счет штрафов, ведь нововведения осложняют ведение хозпроцессов. Также нововведения позволят налоговикам жестко контролировать бизнес за счет множества внеплановых проверок и штрафы за отчетность, количество которой увеличится.
Теги: Донбасс, бизнес, платежи, Слуга народа
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