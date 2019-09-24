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Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки
В Одесской области к 11 годам тюрьмы приговорен пенсионер, который из-за громко включенной музыки застрелил соседа. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Корреспондент.
Преступление совершено в ноябре 2017 в городе Белгороде-Днестровском. В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, другой - с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.
Причиной конфликта между соседями стала громкая музыка, которую пострадавшие слушали во дворе, распивая алкогольные напитки.
"Не дождавшись ответной реакции на сделанное замечание, 65-летний сосед выстрелил по ним из охотничьего ружья. Оба мужчины получили огнестрельные ранения головы, для одного из них выстрел стал роковым", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следователями Белгород-Днестровского отдела полиции были собраны доказательства вины злоумышленника, которые вместе с обвинительным актом предоставлены суду.
Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и на основании санкций указанных статей назначила ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскан в пользу жены погибшего материальный ущерб в сумме более 12 тыс. грн и 500 тыс. грн – за нанесение морального вреда.
Теги: Донбасс, пенсионер, музыка, приговор
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