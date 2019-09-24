Украинцев шокировали свежие цифры в обменниках: курс валют

24.09.2019 11:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 сентября, передает Гордон.

Гривна к доллару США укрепилась на 10 копеек – с 24,43 грн/$ до 24,33 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 23 копейки: с 26,95 грн/€ до 26,72 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на три копейки с – 3,83 грн/10 руб. до 3,80 грн/10 руб.