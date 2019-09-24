Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев шокировали свежие цифры в обменниках: курс валют

24.09.2019 11:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев шокировали свежие цифры в обменниках: курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 сентября, передает Гордон.

Гривна к доллару США укрепилась на 10 копеек – с 24,43 грн/$ до 24,33 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 23 копейки: с 26,95 грн/€ до 26,72 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на три копейки с – 3,83 грн/10 руб. до 3,80 грн/10 руб.



Теги: Донбасс, доллар, курс валют, цифра
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх