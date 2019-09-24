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В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег
Бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева прокуратура Польши подозревает в отмывании денег. Об этом со ссылкой на Польское радио сообщает УНИАН во вторник, 24 сентября.
Пресс-секретарь окружной прокуратуры Замостье Артур Шикула подтвердил факт задержания на границе с Польшей трех украинцев, которые пытались ввезти в Польшу 500 тысяч евро без декларирования. Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники.
"Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура в Замостье", - говорится в сообщении.
По словам Шикулы, задержание прошло в субботу, 21 сентября, на пункте пропуска Гребенне - Рава-Русская. Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии.
Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.
Теги: Донбасс, Польша, жена, деньги
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