Заморозки и снегопады накроют Украину: лютая зима начнется уже скоро, названа дата

24.09.2019 16:22

Ранняя зима накроет Украину в этом году, первые серьезные заморозки начнутся уже в октябре.

Первый снег в Украине следует ожидать уже в середине ноября. Об этом в эфире ObozTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

При этом полноценную зиму, по его словам, следует ожидать только 15-17 д.

Горбань также заявил, что первых серьезных заморозков можно ожидать уже в октябре.

«11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября», – отметил он.

Синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что погода начинает явно «намекать» о зиме впереди,, поэтому следует уже сейчас готовиться к холодам:

«Атмосфера сразу скумекала, что уже достаточно нежиться и манижитися, пора утепляться и намекать гражданам на украинском пидсоння, что лето уже — за спиной, а перед нами — зима».

Известно, что ближайшей ночью в северных, восточных областях ожидаются заморозки:

«0-4 градуса! Также плюс Полтавская и Черкасская ».

Ночная температура воздуха коливатиместься в пределах 0 — +7 градусов:

«На Юге и Западе +6 — +13 градусов».

Источник : https://politeka