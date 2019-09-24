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Заморозки и снегопады накроют Украину: лютая зима начнется уже скоро, названа дата
24.09.2019 16:22
Ранняя зима накроет Украину в этом году, первые серьезные заморозки начнутся уже в октябре.
Первый снег в Украине следует ожидать уже в середине ноября. Об этом в эфире ObozTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
При этом полноценную зиму, по его словам, следует ожидать только 15-17 д.
Горбань также заявил, что первых серьезных заморозков можно ожидать уже в октябре.
«11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них по северным областям Украины следует ожидать 22-24 октября», – отметил он.
Синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что погода начинает явно «намекать» о зиме впереди,, поэтому следует уже сейчас готовиться к холодам:
«Атмосфера сразу скумекала, что уже достаточно нежиться и манижитися, пора утепляться и намекать гражданам на украинском пидсоння, что лето уже — за спиной, а перед нами — зима».
Известно, что ближайшей ночью в северных, восточных областях ожидаются заморозки:
«0-4 градуса! Также плюс Полтавская и Черкасская ».
Ночная температура воздуха коливатиместься в пределах 0 — +7 градусов:
«На Юге и Западе +6 — +13 градусов».
Источник : https://politeka
Теги: Донбасс, дата, зима, снегопад, заморозки
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