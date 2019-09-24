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Журналисты показали невероятное богатство судей, которые ведут дело Приватбанка

24.09.2019 12:25
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Журналисты показали невероятное богатство судей, которые ведут дело Приватбанка

Один из судей Окружного административного суда Киева ведет роскошную жизнь, о которой нет никаких сведений в декларации. При этом он признал национализацию Приватбанка незаконной. Об этом говорится в материале BIHUS info, передает https://www.dialog.ua 8Ранее олигарх Игорь Коломойский выдвинул 3 требования по ПриватБанку, который был национализирован несколько лет назад. Так, журналисты сначала выследили дом судьи Качура, который живет недалеко от Киева в огромном доме, примерная стоимость его составляет 1 млн долларов. Сам участок и строения на нем записаны на отца судьи и не отмечены в его декларации. Также у Качура есть около семи квартир в столице. Отец Качура заверил, что заработал на недвижимость еще в 90-х за лоббирование законопроектов в Верховной Раде. Однако журналисты узнали, что он заработал в ВР всего несколько тысяч гривен. Также успела неплохо заработать и помощница Качура, у которой в декларации есть лишь официальная зарплата в 70 тыс. в год. При этом на нее записаны две квартиры в Киеве и в социальных сетях она регулярно постит фото с шикарными брендами и с элитных курортов. Журналисты показали богатство судьи Владимира Келеберды, у которого нашли дом за Киевом на берегу реки. Все имущество записано на его экс-супругу, с которой он, по всей видимости, продолжает жить.

 Национальный Банк Украины обжаловал оба решения Окружного административного суда по делу ПриватБанка. Ранее его национализацию признали незаконной. В иске Приватбанка, который подали в суд штата Делавэр (США) в отношении экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк винит бизнесменов в отмывании 470 миллиардов долларов.
 



Теги: ПриватБанк, богатство, дело, журналисты
 
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