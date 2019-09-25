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Аналитик прогнозирует дальнейшее падение курса доллара в Украине
За 7 дней курс доллара снизился на 1,1-1,8%: с 24,71 грн до 24,43 грн.
Это связывают с притоком валюты от иностранцев для покупки ОВГЗ. Так, на прошлой неделе Нацбанк приобрел $269,9 млн, что в 1,4 раза больше, чем в позапрошлой.
"На прошлой неделе Национальный банк купил на межбанке 269,6 млн долларов, увеличив покупку валюты по сравнению с позапрошлой неделей в 1,4 раза. Однако это не мешает гривне бить рекорды с января 2016 года. Похоже, команда Нацбанка проделывает виртуозную работу. С одной стороны, регулятор ускоренными темпами наращивает международные резервы, которые очень пригодятся для погашения госдолга. С другой стороны, не мешает рыночному тренду на укрепление гривни",
– объяснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Национальный банк пополняет резервы, что пригодится при выплате госдолга, при этом не препятствует укреплению гривни.
"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн",
– спрогнозировал Иосуб.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
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