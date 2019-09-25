Аналитик прогнозирует дальнейшее падение курса доллара в Украине

25.09.2019 08:30

За 7 дней курс доллара снизился на 1,1-1,8%: с 24,71 грн до 24,43 грн.

Это связывают с притоком валюты от иностранцев для покупки ОВГЗ. Так, на прошлой неделе Нацбанк приобрел $269,9 млн, что в 1,4 раза больше, чем в позапрошлой.

"На прошлой неделе Национальный банк купил на межбанке 269,6 млн долларов, увеличив покупку валюты по сравнению с позапрошлой неделей в 1,4 раза. Однако это не мешает гривне бить рекорды с января 2016 года. Похоже, команда Нацбанка проделывает виртуозную работу. С одной стороны, регулятор ускоренными темпами наращивает международные резервы, которые очень пригодятся для погашения госдолга. С другой стороны, не мешает рыночному тренду на укрепление гривни",

– объяснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Национальный банк пополняет резервы, что пригодится при выплате госдолга, при этом не препятствует укреплению гривни.

"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн",

– спрогнозировал Иосуб.

Источник: http://kr24.com.ua