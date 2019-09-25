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«Будут ходить с представителями «МГБ ДНР»: донецкий блогер рассказал о предстоящей «переписи населения» в ОРДО

25.09.2019 10:47
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Блогер из неподконтрольного Украине Донецка Макс Баринов в своем блоге для «Обозревателя» сообщает, что предстоящая в ОРДЛО «перепись населения» несет много «неожиданных сюрпризов», которые могут быть небезопасны для местного населения.

Баринов опубликовал фото объявления, в котором главари НВФ рассказывают о том, что «основной целью, проведения переписи является улучшение жизни жителей ОРДО и дальнейшее внедрение новых социальных стандартов для развития экономического аспекта». Он пишет:

«На фото снизу написано: «Конфиденциальность полученной информации гарантируется». По информации от местных жителей, которые проживают на оккупированной территории, в перечне вопросов по переписи населения будут такие:

— о других проживающих по данному адресу;

— о недвижимом имуществе, источниках дохода гражданина и в каких направлениях, человек перемещается из «ДНР».

— количество раз пересечения линии разграничения с Украиной;»

По словам Баринова, по информации источников, «вместе с „переписывателями“ будут ходить представители „МГБ ДНР“». Блогер подчеркнул:

«И это только начало, соответственно до самой переписи еще две недели, думаю дальше будет интересней. Так вот, будем следить за этой ситуацией и вскроем весь этот не хитрый план „народной власти ДНР“, как они будут улучшать жизнь в „недогосударстве“!».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перепись населения, ДНР, МГБ, ОРДО
 
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