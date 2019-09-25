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Гончарук рассказал о перезапуске системы власти в Украине

25.09.2019 16:15
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Гончарук рассказал о перезапуске системы власти в Украине

Украинское правительство собирается полностью перезапустить систему власти в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы Кабмина, теперь тем, кто хочет работать в правительстве, будут открыты все двери, люди же, которые хотят приходить на работу и отсиживаться, будут выкинуты из системы.

Гончарук, при этом, убежден, что сумеет создать аппарат, который будет эффективно управлять страной.

Как считает премьер-министр, введение контрактной службы в правительстве поможет добиться того, что в стране будут сотни мотивированных сотрудников.

Гончарук заявляет, что за неэффективную работу госслужащих будут увольнять намного быстрее, чем это происходило раньше. Также введут особые премии за производительность.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, власть
 
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