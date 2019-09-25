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«Классическая, но разная»: Народный синоптик рассказал о погоде в октябре и ноябре

25.09.2019 11:01
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«Классическая, но разная»: Народный синоптик рассказал о погоде в октябре и ноябре

В октябре этого года погода в Украине ожидается классической для второго осеннего месяца, но она будет отличаться в южных и северных областях. Как сообщает replyua.net, такой прогноз прозвучал от народного синоптика Леонида Горбаня. По его словам, в северных регионах будет около 15-17 градусов тепла в дневные часы, а на юге воздух будет прогреваться до рекордных 22 градусов со знаком плюс.

При этом синоптик подчеркнул, что в октябре часто будут идти дожди, но в тоже время ожидается много солнечных и тёплых дней. Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что октябрь ожидается прохладным. Впрочем, она успокоила тех, кто ждет бабьего лета. Согласно её прогнозу, золотая осень будет 4—5 дней перед Покровом (14 октября) и 3—5 дней после 20-го числа.

Что касается погодных условий в ноябре, то этот месяц будет очень холодным. Горбань отмечает, что 7 ноября начнутся очень холодные дожди. Потом ожидается несколько сухих дней, но далее прогнозируется мокрый снег. С середины ноября в Украину зайдёт очень холодный атмосферный фронт, который принесет с собой снег и морозы.



Теги: Донбасс, погода, ноябрь, октябрь, прогноз погоды
 
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