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"Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривень
25.09.2019 19:45
Текст законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за неличное голосование, появился на сайте Верховной Рады. Его автором является Руслан Стефанчук.
Предусмотрены и штрафы от 51 000 до 85 000 грн.
В законопроекте описана процедура фиксации преступления и порядок действий в данной ситуации.
В пояснительной записке значится, что цель законопроекта – отстаивать интересы людей его представителями. Отмечается также, что требование личного голосования присутствует и в Конституции.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, штраф, Верховная Рада
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