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Медведчук пошел наперекор Раде - чем это грозит Украине
Появилась информация о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" собирается направить "своего человека" в ПАСЕ.
Так, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", главой которой выступает Виктор Медведчук, отправит своего представителя для принятия участия в следующей Парламентской ассамблее Совета Европы.
Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на пресс-центр "ОПЗЖ".
Как сообщается, народный депутат от их партии поедет на сессию ПАСЕ, не принимая во внимание тот факт, что украинская делегация официально отказалась принимать в ней участие.
По мнению партии, для мирного урегулирования конфликта в Украине нужно активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, а также полностью восстановить отношения с Советом Европы. Стоит сказать о том, что в пресс-центре не раскрыли имя нардепа, на которого возложат эту миссию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ПАСЕ, Верховная Рада, Медведчук
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