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«Новый Генпрокурор будет 100% моим человеком, моей кандидатурой, которую поддержит Верховная Рада», - Зеленский в разговоре с Трампом

25.09.2019 22:01
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«Новый Генпрокурор будет 100% моим человеком, моей кандидатурой, которую поддержит Верховная Рада», - Зеленский в разговоре с Трампом

Из опубликованной стенограммы разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что наш глава государства во время диалога щеголял, что новый генеральный прокурор «на 100% мой», передает replyua.net. Отметим, Зеленский даже не пытался делать вид, что Украина – это парламентско-президентская республика, в которой должно быть распределение ветвей власти.

«Я хотел бы рассказать вам на счет прокурора. Во-первых, я понимаю, что знаю про эту ситуацию. С тех пор, как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий прокурор будет 100 процентов моим человеком, мой кандидат, которого одобрит парламент и он приступит к своим обязанностям в сентябре», - заявил Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером. Напомним, сегодня, 25 сентября, Белый дом опубликовал разговор американского лидера Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В начале диалога, Трамп поздравил Зеленского с высоким постом. «Поздравляю с великой победой. Мы все наблюдали из США. Вы проделали потрясающую работу. Вы пришли из ниоткуда, вы тот, кому не давали шанса, и вы в итоге выиграли легко. Это фантастическое достижение. Поздравляю», - сказал Трамп. На эти слова Зеленский ответил, что хочет учиться у своего американского коллеги. «Мы использовали достаточно много ваших знаний и навыков. Ваши выборы – пример для нас», - сказал Зеленский.



Теги: Донбасс, Генпрокуратура, разговор, Дональд Трамп, Зеленский
 
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