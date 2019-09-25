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О чем Трамп просил Зеленского во время разговора по телефону: текст рассекречен
Администрация Белого дома пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Ниже мы публикуем самые важные выдержки разговора двух президентов.
Информацию передает Диалог.UA.
▫️ В разговоре действительно упоминали о сыне Байдена: Трамп намекнул, что было бы хорошо, если бы президент Украины «посмотрел» на дело и сказал, что будет радоваться любым действиям Зеленского и генпрокурора
▫️ Зеленский заявил, что новый генпрокурор будет на 100% его человеком и обязательно «возьмется» за это производство и «разберется» с компанией, которую вспомнил Трамп
▫️ Американский лидер выразил удовлетворение работой прошлого главы ГПУ и сообщил, что с Зеленским и генпрокурором контактировать его адвокат Руди Джулиани
▫️ Главы государств согласились в неудовлетворении работой бывшего посла США в Украине (Мари Йованович - ред.): Трамп сказал, что она «была плохая и имела дело с плохими людьми» - ранее экс-генпрокурор Луценко обвинил Йованович в том, что она необъективно освещала работу украинских правоохранителей.
Также она якобы передала ему список «неприкасаемых людей», но в США это отрицают
▫️ Зеленський сказал Трампу, что США являются намного большими партнерами Украины, чем Евросоюз - особенно, когда речь идет о санкциях против РФ. Он сказал, что Украина готова покупать больше ракетных комплексов Javelin
▫️ Президент Украины сказал, что «учился у Трампа», чтобы выиграть выборы, а в конце разговора пригласил Трампа в Украину: сначала предложил лететь вместе на его самолете, а затем выдвинул идею улететь на борту президента США, потому что он «гораздо лучше»
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, разговор, Дональд Трамп, Зеленский
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