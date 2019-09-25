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Одна из знаменитостей «Слуги народа» вскоре может сложить мандат

25.09.2019 16:01
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Одна из знаменитостей «Слуги народа» вскоре может сложить мандат

Как передает replyua.net, все идет к тому, что фракции «Слуга народа» вскоре придется потерять одну из своих знаменитостей – борца, двукратного чемпиона мира и олимпийского призера Жана Беленюка. Спортсмен в одном из своих интервью признался, что ему сейчас очень сложно совмещать тренировки с работой под куполом парламента, банально из-за жесткого графика парламентариев не остается времени на подготовку к соревнованиям.

По словам Беленюка, при подготовке к чемпионату мира было очень сложно, парламент тогда только начинал работу и были, как утренние, так и вечерние сессионные заседания Рады, приходилось сокращать время для тренировок.

Нардеп признался, что у него есть негласная договоренность с руководством партии «Слуга народа», что спортивная карьера для него все равно в приоритете. Поэтому, если встанет вопрос, что нужно будет делать выбор, то он сложит депутатский мандат. Жан Беленюк рассказал, что сейчас его цель – хорошо выступить на Олимпийских играх, а для этого нужно проводить тренировки по графику, не выпадать из колеи. Есть надежда, что парламентской работы станет меньше и он сможет уделять больше внимания любимому делу. Читайте также – Путин с легкостью согласится подписать новый Будапештский меморандум.



Теги: Донбасс, знаменитости, мандат, Слуга народа
 
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