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Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время
В Украине традиционно перейдут с летнего времени на зимнее, переведя 27 октября стрелки часов на час назад.
Фото распоряжения о переводе часов разместил на своем Facebook заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - сказано в документе.
Распоряжение подписано самим Качкой.
В связи переводом стрелок правительство просит средства массовой информации уведомлять украинцев об окончании летнего времени, в том числе ежедневно в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зима, перевод часов
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