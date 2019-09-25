Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время

25.09.2019 20:14

В Украине традиционно перейдут с летнего времени на зимнее, переведя 27 октября стрелки часов на час назад.

Фото распоряжения о переводе часов разместил на своем Facebook заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - сказано в документе.

Распоряжение подписано самим Качкой.

В связи переводом стрелок правительство просит средства массовой информации уведомлять украинцев об окончании летнего времени, в том числе ежедневно в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября).

Источник: https://from-ua.com