Помпео получил разрешение от властей Украины на публикацию стенограммы разговора Зеленского и Трампа

25.09.2019 12:10

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что государственный секретарь Майкл Помпео получил разрешение от властей украинского государства на публикацию стенограммы телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Как информирует replyua.net, об этом говорится в сообщении президента Соединенных Штатов Америки в социальной сети «Твиттер». В сообщении, в частности, говорится следующее: «Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов».