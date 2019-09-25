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Помпео получил разрешение от властей Украины на публикацию стенограммы разговора Зеленского и Трампа

25.09.2019 12:10
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Помпео получил разрешение от властей Украины на публикацию стенограммы разговора Зеленского и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что государственный секретарь Майкл Помпео получил разрешение от властей украинского государства на публикацию стенограммы телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как информирует replyua.net, об этом говорится в сообщении президента Соединенных Штатов Америки в социальной сети «Твиттер». В сообщении, в частности, говорится следующее: «Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов».



Теги: Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
 
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