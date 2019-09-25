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Пресс-секретарь Зеленского сообщила его время выступления на Генассамблее ООН
25.09.2019 09:00
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступит первым во время второго дня общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Так, она отметила:
«Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш».
По ее словам, выступление Зеленского состоится в 16:00 по киевскому времени.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ООН, выступление, Зеленский
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