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Пресс-секретарь Зеленского сообщила его время выступления на Генассамблее ООН

25.09.2019 09:00
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Пресс-секретарь Зеленского сообщила его время выступления на Генассамблее ООН

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступит первым во время второго дня общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Так, она отметила:

«Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш».

По ее словам, выступление Зеленского состоится в 16:00 по киевскому времени.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ООН, выступление, Зеленский
 
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