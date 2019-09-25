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Приметы на 25 сентября: что нельзя делать

25.09.2019 12:33
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Приметы на 25 сентября: что нельзя делать

25 сентября православная церковь чтит память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников – Автонома, который был епископом в городе Пренесте (Италия) и пострадал за веру в Вифинском селении Сореи, пишут Подробности.

Традиции 25 сентября

На Артамона следили за поведением змей. Практически повсеместно считалось, что змеи в этот день перебираются из полей в леса, уходят в вертепы и прячутся до самой весны в землю.

В народе подмечали: "На Артамона день с ночью ровняется, а змеи в спячку впадают". Считалось, что в этот день змеи вереницей в лес ползут. "Артамон змей последний раз на волю отпускает. А после в норы их зазывает и затворяет в глубинах земли на замок".

С середины августа и по конец февраля открывался сезон охоты на волка, лисицу и зайца-беляка. И хотя простые люди в этот день боялись идти в лес, охотников это не пугало. Они обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большое счастье подстрелить в этот день зайца. Значит, осенняя охота будет очень удачной.

Еще в этот день собирали рябину. Согласно поверью, срубить рябину – к неприятностям и голоду, т.е. лишить себя природного лекарства на зиму и оставить птиц без пропитания. Хозяйки заготовляли ягоды на зиму. Они готовили из рябины вкусные угощения на меду, делали рябиновый квас (прохлаждающий и противовоспалительный напиток).

Приметы на 25 сентября

  • Много желтых листьев на деревьях – к ранней и долгой осени.
  • Дождь пошел – к затяжной зиме.
  • Бурьян высоким вырос – зимой много снега будет.
  • Крот вход в нору с северной стороны вырыл – к теплой зиме, с южной – к холодной, с западной – к сырой и снежной, с востока – к сухой.
  • Много желудей на дубе – к теплой зиме и плодородному лету.
  • Гром гремит – к теплой осени.
  • Солнечный день – к ясной погоде.
  • Деревья без листьев стоят – зима рано наступит.
  • В лес 25 сентября ходить нельзя, потому что можно встретиться с Василиском – чудовищем, которое покровительствует змеям.
  • Чтобы змея не укусила, нужно помолиться святому Автоному.
  • Убить змею сегодня – к беде.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, религия, православная церковь, приметы, традиции
 
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