Приметы на 25 сентября: что нельзя делать

25.09.2019 12:33

25 сентября православная церковь чтит память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников – Автонома, который был епископом в городе Пренесте (Италия) и пострадал за веру в Вифинском селении Сореи, пишут Подробности.

Традиции 25 сентября

На Артамона следили за поведением змей. Практически повсеместно считалось, что змеи в этот день перебираются из полей в леса, уходят в вертепы и прячутся до самой весны в землю.

В народе подмечали: "На Артамона день с ночью ровняется, а змеи в спячку впадают". Считалось, что в этот день змеи вереницей в лес ползут. "Артамон змей последний раз на волю отпускает. А после в норы их зазывает и затворяет в глубинах земли на замок".

С середины августа и по конец февраля открывался сезон охоты на волка, лисицу и зайца-беляка. И хотя простые люди в этот день боялись идти в лес, охотников это не пугало. Они обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большое счастье подстрелить в этот день зайца. Значит, осенняя охота будет очень удачной.

Еще в этот день собирали рябину. Согласно поверью, срубить рябину – к неприятностям и голоду, т.е. лишить себя природного лекарства на зиму и оставить птиц без пропитания. Хозяйки заготовляли ягоды на зиму. Они готовили из рябины вкусные угощения на меду, делали рябиновый квас (прохлаждающий и противовоспалительный напиток).

Приметы на 25 сентября