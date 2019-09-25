Скандал: Зеленский красиво отшил наглых российских журналистов, позор попал на видео

25.09.2019 15:45

Президент Украины Владимир Зеленский эффектно «отшил» российских пропагандистов

Как известно, инцидент произошел в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, российские пропагандисты поджидали главу Украины Владимира Зеленского после выступления на дебатах ГА ООН и решили расспросить его о скандале вокруг президента США Дональда Трампа.

«Скажите пожалуйста, давил ли на вас Дональд Трамп в разговоре про Джо Байдена?», — адресовал свой вопрос Владимиру Зеленскому топ-пропагандист РФ

«На меня никто не может давить, так как я президент независимой страны. На меня может давить только один человек, на меня может давить только мой сын, которому 6 лет», — эффектно поставил на место адепта Кремля Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что пропагандисты РФ пытались разузнать у Владимира Зеленского детали скандала вокруг президента США Дональда Трампа, которому хотят объявить импичмент. В частности, 3/4 Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка, в котором лидер США якобы просил своего коллегу расследовать факты коррупции Байдена-младшего.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас участвует в ГА ООН, уже успел отреагировать на громкие обвинения со стороны Демократической партии. Так, информацию о возможном импичменте он назвал «харрасментом» (домогательством).

Сам же Джо Байден, который является кандидатом в президенты США, заявил, что, по его мнению, Дональд Трамп не оставляет Конгрессу «другого выбора, кроме как инициировать импичмент».

Для разрешения скандала Дональд Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы нашумевшего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал, что уже 25 сентября будет обнародована неотредактированная полная версия июльского телефонного разговора политиков.

Источник: https://politeka.net