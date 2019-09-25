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СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского

25.09.2019 18:02
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СМИ ОРДО: командиры ВСУ готовят заговор против Зеленского

Группа украинских военнослужащих якобы намерена сорвать процесс разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на «разведку» «народной милиции».

«Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие из числа командного состава вооруженных сил Украины, находящиеся под влиянием бывшего президента Украины Петра Порошенко, намерены сорвать разведение сил и средств», — сказано в сообщении.

«Разведчики» также заверили, что в ближайшее время раскроют все подробности.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, заговор, ВСУ, ОРДО, Зеленский
 
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