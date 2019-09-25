Украину накроют дожди и заморозки: синоптики дали неутешительный прогноз

25.09.2019 17:05

Погодные условия на территории Украины отнюдь не являются благоприятными.

В связи с этим украинцам стоит быть готовыми к холодным ночам. Так, ночные заморозки задержатся в Украине. Известно, что в северной части и практически по всему Левобережью ожидаются заморозки.

Информацию передает Диалог.UA. Как сообщают в Гидрометцентре, сегодня ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до -5 градусов. А вот в дневное время ситуация немного улучшится – воздух прогреется до 13−18 градусов тепла. Более благоприятная погода будет на территории западных и южных областей. Ночью там ожидается 7−11 градусов тепла.

В дневное время в отдельных районах будет до +21 градусов. Стоит сказать, что в среднем столбики термометров будут колебаться от +16 до +20 градусов. Что касается Прикарпатья и Закарпатья, то там пройдут дожди. Порывы ветра будут несильными, в пределах 5−10 м/с, восточного и юго-восточного направления.



Источник: www.dialog.ua