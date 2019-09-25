В Раде анонсировали индексацию пенсий на 12%

В марте 2020 года состоится индексация пенсий, таким образом выплаты вырастут на 12-13%.

"Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум... Думаю, это (повышение пенсий - ред.) где-то на 12-13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы",