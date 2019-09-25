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Встреча Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга: о чем они беседовали
В рамках 74-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Украинский гарант Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Встреча двух визитеров состоялась в рамках проведения 74-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йоркею Об этом информирует официальный сайт президента Украины, передает Диалог.UA.
Политики обсуждали стратегию дальнейшего развития партнерских отношений между НАТО и Украиной. Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил готовность Украины к продолжению активного взаимодействия с альянсом реализации реформ в оборонном комплексе страны в соответствии со стандартами НАТО.
Также он поставил акцент на важности визита Североатлантического совета в Украину, который должен состояться в уже середине октября. Далее, текст пресс-службы сайта президента Украины: " На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Во время встречи были обсуждены дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО. Владимир Зеленский подтвердил готовность нашей страны продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года.
Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также более широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей. Также во время встречи шла речь о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.
Приоритетным направлением работы Президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.
Кроме того, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции. «Мы устали слышать слово «коррупция».
Мы всерьез настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоров», – отметил Президент Украины."
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, НАТО, генсек, Зеленский
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